Pula, grande festa con Jp & The Soul Voices e per Capodanno Nigt’Stars e dj set

OGGI 28 dicembre A PULA, con i Jp & The Soul Voices, una grande festa di gioia. Teatro Maria Carta – Viale Nora ore 21:30 – Ingresso euro 10,00+D.P . Un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere. JP & the Soul Voices è un gruppo gospel

che nasce nella zona centrale della Florida, nel profondo sud degli Stati Uniti. Il leader e fondatore del gruppo, John Polk, è un

pastore e musicista gospel con esperienze in ambito nazionale e internazionale.

Prevendita > BOX OFFICE – Via R. Margherita, 43 – Cagliari

informazioni: infoblues@narcaoblues.it

31 dicembre 2019 Capodanno in piazza del Popolo.

Gruppo musicale NIGT’STARS – Musica dal vivo genere Pop Rock revival Italiano e Internazionale

Corpo di ballo – Le FASCINANT– 4 BALLERINE

Countdown di mezzanotte con artisti sul palco per il brindisi si saluto al

nuovo anno. DJ Set con DJ XETO&DJ MANLIOtheVOCALIST, a seguire dopo il saluto al nuovo anno.