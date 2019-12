Cagliari, cade dalla moto per evitare un’auto: centauro 70enne trasportato all’ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio a Cagliari. Una 26enne al volante di una Toyota Aygo ha cercato di raggiungere via Cavalcanti passando da via Petrarca. Proprio mentre ha iniziato la manovra di svolta, però, non si è accorta dell’arrivo di una moto. Il centauro, un 70enne, è finito sull’asfalto per evitare l’impatto con la macchina. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 ed è stato trasportato all’ospedale Marino in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale.