Pula, a breve il concorso pubblico per potenziare l’organico della polizia locale

Grazie all’opportunità offerta dall’Amministrazione, 20 cittadini hanno potuto approfondire gli argomenti più richiesti in sede concorsuale e conseguire un attestato che consentirà di ottenere maggiore punteggio nei concorsi organizzati dal Comune di Pula per la posizione di Agente di PL. “Stiamo lavorando per rinforzare l’organico della Polizia Locale e abbiamo in programma, già nel prossimo mese, di predisporre l’assunzione di nuove risorse tramite concorso pubblico – spiega Walter Cabasino, Sindaco di Pula – visto l’interesse dei partecipanti e le adesioni pervenute, contiamo di organizzare nuovi corsi formativi con Aspol”.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Cabasino, il Dottor Enrico Madeddu, Comandante PL di Pula, la Dott.ssa Teresa Matta, Responsabile del Personale del Comune di Pula e gli organizzatori del corso: il Dott. Enzo Comina, Presidente Aspol e Comandante PL di Baressa, la Dottoressa Francesca Onnis, Vice Presidente Aspol e Comandante PL di Monastir e il Dott. Luigi Perra, Responsabile degli eventi formativi Aspol ed ex Comandante PL di Monastir.