Cagliari, abitanti “imprigionati” dalle transenne per la corsa Triathlon al Poetto

“Quattro giorni prima, doppia fila di transenne, impossibile parcheggiare e se non avessi creato un varco non sarei potuto entrare nemmeno a casa mia” spiega un residente del luogo, quarta fermata per la precisione. Sembra essere tutto pronto per l’avvenimento sportivo della World Triathlon Championship Series in Sardegna, nella suggestiva location della spiaggia del Poetto. La terza tappa, in programma per sabato 27 maggio, con le gare individuali su distanza olimpica sia per gli uomini che per le donne, con 1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, ha imposto un percorso ben delineato ma ciò che suscita disagi e perplessità ai residenti è il fatto che manchino ancora diversi giorni alla gara eppure è già chiuso e “invalicabile”. Un lettore di Casteddu Online documenta e segnala quanto accaduto ieri sera: “Esco fuori di casa e io sono completamente sigillato, doppia mandata, poiché vi sono due delineamenti di transenne. Tecnicamente se non avessi aperto le ringhiere io non sarei potuto nemmeno rientrare, né a piedi né in macchina. Ovviamente le transenne sono state spostate per poter accedere a casa mia visto che è mio diritto poter entrare. È tutto sigillato, questo è il servizio che il comune di Cagliari fornisce ai propri cittadini”.