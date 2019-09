Prodotti a base di ranitidina, Sanofi: “Interessato Buscopan Antiacido, rivolgersi al proprio medico”

In merito alla notizia pubblicata inerente al ritiro disposto da AIFA dei prodotti a base di ranitidina, al fine di non causare allarmismi, Sanofi precisa quanto segue:

La disposizione di AIFA riguarda Buscopan Antiacido (diverso per indicazione e principio attivo da Buscopan) e non dispone il ritiro di lotti dal mercato , bensì il divieto di utilizzo in via precauzionale, in attesa che siano completate analisi più approfondite.

PRECISAZIONE

Analogamente a quanto effettuato dalle autorità regolatorie degli altri diversi Paesi, lo scorso 20 settembre l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto a scopo precauzionale il divieto di utilizzo di alcuni prodotti contenenti il principio attivo ranitidina, tra cui Buscopan Antiacido di Sanofi.

Sanofi ha a cuore la salute di pazienti e consumatori e sta quindi comunicando a tutti i propri clienti il divieto di utilizzo di Buscopan Antiacido, unico prodotto dell’azienda della gamma Buscopan potenzialmente implicato. Nell’attesa di ricevere l’esito di analisi più approfondite, l’azienda precisa che Buscopan Antiacido non è oggetto di disposizione di ritiro di lotti da parte di AIFA.

Come indicato da AIFA, Sanofi invita i cittadini in trattamento con un prodotto a base di ranitidina a rivolgersi al proprio medico curante che potrà fornire le informazioni necessarie.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di AIFA al link https://www.aifa.gov.it/revisione-ranitidina