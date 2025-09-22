Si boccheggia e non si muove una foglia: questa la situazione attuale che interessa il sud dell’Isola. Ma gli esperti del meteo rassicurano che l’estate ha le ore contate: nel sassarese ha già iniziato a piovere e durante il pomeriggio la perturbazione si sposterà, pian piano, nel resto della regione con probabili precipitazioni di forte intensità.

Una notizia accolta con un sospiro di sollievo: soprattutto l’afa sta mettendo a dura prova chi, tra lavoro e commissioni giornaliere, è ben lontano dal refrigerio del mare.

Anche le temperature si abbasseranno almeno di qualche grado: non rimane che resistere, insomma, sino al cambio di rotta di questa lunga e decisa estate.