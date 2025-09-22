Con ingresso libero e gratuito e il sostegno del Comune di Cagliari, il Coro Collegium Karalitanum organizza la nuova edizione del Festival Corale Città di Cagliari. Un appuntamento per i tanti appassionati e che anno dopo anno arricchisce il panorama musicale e culturale sardo.

Dal carattere fortemente identitario, l’edizione 2025 del Festival porta come titolo “Sa limba mea est musica”, un percorso che ha l’ambizione di celebrare la lingua e la musica sarda come patrimonio vivo, ponte fra tradizione e contemporaneità.

Tutti i concerti del Festival Corale Città di Cagliari saranno dunque incentrati sulla valorizzazione della parola e del canto nella lingua dell’Isola, linguaggio che diventa musica e identità condivisa. Costante sarà la presenza del Coro Collegium Karalitanum, che si confronterà con le formazioni di musica popolare. Una commistione originale e suggestiva capace di offrire al pubblico dialoghi musicali inediti, tra polifonia, tradizione e sperimentazione.

Si comincia domenica 28 settembre 2025. Alle 19.30, nella chiesa di Sant’Eulalia si esibiranno i Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, ambasciatori nel mondo del canto a tenore, patrimonio immateriale dell’UNESCO- Seguirà la “Ninna nanna campidanese” del compositore sardo Franco Oppo, inventore del prestigioso “Festival Spaziomusica” del Coro Collegium Karalitanum diretto da Giorgio Sanna.

Il Festival si dispiegherà poi: