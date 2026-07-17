Sestu, paura alla Corte del Sole: esplode una tubazione, crolla parte del controsoffitto

Momenti di paura questo pomeriggio alla Corte del Sole di Sestu, dove una tubazione dell’impianto idrico è improvvisamente esplosa provocando il cedimento di una porzione del controsoffitto della galleria commerciale.

In pochi istanti l’acqua, fuoriuscita con forza dalla condotta, ha invaso il controsoffitto fino a far cedere alcuni pannelli, che sono precipitati a terra insieme a calcinacci e detriti. L’area è stata immediatamente transennata dal personale del centro commerciale, mentre i clienti si sono allontanati dal punto interessato.

Per un caso fortunato, al momento del crollo nessuno stava attraversando quel tratto della galleria e non si registrano feriti. Solo tanta paura tra le persone presenti, sorprese dal forte boato e dalla cascata d’acqua che si è riversata sul pavimento.

Sul posto sono intervenuti i tecnici incaricati di mettere in sicurezza l’area e di riparare il guasto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della rottura della condotta e verificare eventuali danni alla struttura.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone, ma ha inevitabilmente creato disagi e apprensione tra commercianti e clienti del centro commerciale.