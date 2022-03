Prezzi choc di cibo e carburanti, indaga la Procura di Cagliari

Di



apertura

Dopo quelli di Roma, i magistrati del capoluogo hanno aperto un’inchiesta per fare chiarezza sugli aumenti che stritolano famiglie e imprese, in ginocchio prima per le bollette e ora per il caro benzina e gli sconsiderati aumenti di pane, pasta e generi alimentari. Sarà la Guardia di finanza a indagare, per scoprire se c’è speculazione e da parte di chi: è stato lo stesso ministro Cingolani a definire gli aumenti “una colossale truffa a danno delle famiglie e delle imprese”. Secondo Assoutenti, a Cagliari si vende la pasta più cara d’Italia.