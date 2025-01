Un drammatico incidente ha coinvolto un ragazzo di soli 20 anni, Manfredi Antonio Tallarico. Nel pomeriggio di ieri il giovane , studente fuori sede di Odontoiatria a L’Aquila, si trovava a fare un’arrampicata nella frazione aquilana di Roio, in località Fossa di Valleona. Ad un certo punto, il 20enne è caduto dalla parete rocciosa. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta Quotidiano Nazionale, a dare l’allarme è stato un infermiere che si trovava lì per caso e ha assistito all’incidente: “L’ho visto cadere e ho subito allertato i soccorsi”, ha raccontato l’uomo ai carabinieri che si stanno occupando della vicenda. Manfredi si trovava in compagnia di un amico, che è stato già ascoltato dalle forze dell’ordine. Non sono chiare le cause all’origine della caduta, ma si esclude possano esserci responsabilità di altre persone nell’accaduto.