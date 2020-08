Un positivo al Covid a Bosa. L’Ats l’ha comunicato al sindaco Pietro Franco Casula che ha poi diramato un avviso alla popolazione. L’azienda sanitaria ha ricostruito la catena dei rapporti dell’interessato (un bosano residente in un’altra regione) e a tutti è stato fatto il tampone. Si tratta di 80 persone in tutto e si attendono gli esiti degli esami). L’uomo, asintomatico si trova a Cagliari, nel reparto malattie infettive del Santissima Trinità. Gli altri sono tutti in isolamento.