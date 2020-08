Attentato incendiario in pieno giorno a Quartu, bruciata l’auto dell’influencer Serena Enardu

Un attentato incendiario in pieno giorno. E’ successo giovedì scorso a Quartu in via Fiume. In fiamme l’auto della nota influencer quartese e volto noto del piccolo schermo Serena Enardu. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere il rogo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Quartu e il Norm (nucleo operativo radiomobile).