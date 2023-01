Portotorres dice addio a Rosa Letizia, l’insegnante stimatissima travolta e uccisa da un’auto sulle strisce

Si chiamava Rosa Letizia, aveva 76 anni, insegnante ormai in pensione: è lei la vittima dell’ennesimo incidente mortale in Sardegna, avvenuto ieri a Porto Torres, nei pressi dell’ex ostello di Balai. La donna è morta oggi dopo 24 ore di agonia all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito alle pesanti ferite riportate nell’investimento. Quando è stata falciata, la donna stava attraversando nelle strisce pedonali. Una donna conosciutissima a Porto Torres, che era arrivata in ospedale in codice giallo, non sembrava cioè in pericolo di vita. Poi le sue condizioni oggi si sono aggravate, sino al decesso.