Conto alla rovescia per le rotte algheresi: “Procedura d’urgenza per la continuità territoriale”

Conto alla rovescia per le rotte algheresi, la fine dell’incubo sui cieli catalani potrebbe avere le ore contate. “Per assegnare le rotte in continuità territoriale da e per Alghero stiamo andando verso una procedura rapida che garantisca la prosecuzione degli oneri di servizio pubblico, senza dunque l’interruzione dei collegamenti aerei, assicurando la massima trasparenza. Il percorso ha registrato la condivisione di Enac e Ministero e attraverso la rappresentanza italiana a Bruxelles sarà interessata la Commissione europea”. Lo ha detto l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, al termine dell’incontro tecnico che si è tenuto oggi in videoconferenza, al quale hanno partecipato anche dirigenti e tecnici dell’Assessorato, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile.

“Quando concluderemo le verifiche amministrative per le compagnie che si sono aggiudicate le gare per Cagliari e Olbia, sarà autorizzata la vendita dei biglietti, con l’onere della eventuale riprotezione, senza quindi attendere il 31 gennaio prossimo, termine per l’aggiudicazione definitiva delle quattro rotte”, ha concluso l’assessore Moro.