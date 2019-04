Salvini in visita a Cagliari: scatta il presidio dei portuali di Macchiareddu

Crisi al porto canale. Domani mattina, in concomitanza con la visita del vicepremier in città, si svolgerà un presidio dei lavoratori organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. L’iniziativa si svolgerà in via Pessagno dalle 9 e 30 alle 12 con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sullo scalo di Macchiareddu