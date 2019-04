Juve alla Sardegna Arena senza le star: dopo Ronaldo, out anche Dybala e Mandzukic

Fuori tutto il tridente bianconero. Grane in attacco per la Vecchia Signora in occasione della sfida di domani alla Sardegna Arena contro il Cagliari. La Juventus prima in classifica affronterà i sardi reduci da due vittorie consecutive. Rosa quasi al completo per Maran, tante le assenze invece per l’ex mister rossoblù Allegri. Al forfait di CR7 si sono aggiunti anche quello della “Joya” Dybala (fermo a scopo precauzionale per un dolore al polpaccio) e in extremis anche quella del febbricitante Mandzukic.

A questo punto molto probabile che dal primo minuto la capolista schieri il millennial Kean protagonista, assieme ai cagliaritani Barella e Pavoletti, delle ultime partite della nazionale italiana.