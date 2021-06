Porto canale di Cagliari, lavoratori disperati: “Non possiamo più sostenere le nostre famiglie”

Senza lavoro e in crisi. I sindacati scrivono al Prefetto sulla grave situazione economica e sociale che colpisce i lavoratori di Macchiareddu. Sono ancora in Naspi e dell’ultimo incontro (17 marzo) la loro situazione “è peggiorata”. Domani scenderanno in piazza. “Non possiamo non evidenziare la persistente mancanza di concrete risposte e di una reale pianificazione volta a portare la vertenza sulla giusta rotta”, scrivono Filt Cgil e Uil Trasporti.

“Il prolungato silenzio, l’assenza di prospettive e il continuo assottigliarsi degli ammortizzatori sociali, hanno generato una forte destabilizzazione tra i lavoratori, non più in grado di sostenere fattivamente le proprie famiglie, che rischia di compromettere una già molto precaria tenuta sociale”.

Chiedono al Prefetto un nuovo intervento e domani manifesteranno in piazza Palazzo.