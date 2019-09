Porto Canale di Cagliari, “vincolo su spiaggia inesistente blocca 100 milioni di investimenti”

Il vicesindaco Giorgio Angius: “Sollecitare il Governo per la risoluzione del vincolo paesaggistico sull’inesistente spiaggia di La Plaja, che sta bloccando un investimento da 100 milioni di euro sul Porto Canale”. Presentato a Cagliari il sesto “Rapporto annuale sull’Economia del Mare”

“Cagliari punta sull’economia del mare”. La conferma della strategia che l’Amministrazione comunale intende perseguire per il “rilancio del territorio” è arrivata da Giorgio Angius che nella doppia veste vicesindaco e assessore della Pianificazione strategica e dello Sviluppo urbanistico del Capoluogo sardo, è intervenuto a un incontro organizzato da Intesa San Paolo e ospitato dall’AdSP, in cui è stato presentato il sesto “Rapporto annuale sull’Economia del Mare” dell’Osservatorio SRM (Studi e Ricerche sul Mezzogiorno).

“L’impegno – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo cittadino – è dunque quello di sollecitare il Governo, già dall’incontro della settimana prossima con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per la risoluzione del problema del vincolo paesaggistico sull’inesistente spiaggia di La Plaja, che sta bloccando un investimento da 100 milioni di euro sul Porto Canale”.

Il Rapporto sull’Economia del Mare su cui si è focalizzata l’attenzione dell’incontro di oggi (venerdì 27 settembre 2019) al Terminal Crociere del Molo Ischnusa, ha sostanzialmente confermato le importanti potenzialità del sistema portuale sardo e cagliaritano. Ma anche le opportunità che potrebbero derivare dal potenziamento delle infrastrutture ad esse collegate.

Pertanto “è interesse del Comune sostenere le iniziative a favore della cantieristica navale”. Nel periodo invernale, e non solo, “potrebbe inoltre favorire l’arrivo a Cagliari di grandi imbarcazioni da diporto per le manutenzioni e il rimessaggio. Ma anche – ha concluso Angius – del bunkeraggio delle grandi navi in transito, che in città troverebbero molteplici servizi di rifornimento e cambusa”.