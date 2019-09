Cagliari, gruppetto di studenti si accampa sotto la Regione: “Solinas, non vogliamo il metano”

L’hanno urlato per tutto il giorno, da piazza Gramsci sino a viale Trento: “No al metano in Sardegna”. I ragazzi organizzatori dell’evento cagliaritano del “Fridays for future” passeranno la notte fuori dal palazzo della Regione, accampati sul prato. Chiedono di essere ricevuti e ascoltati da “un rappresentante regionale che deve ascoltare le nostre richieste”. Tra le quali, appunto, c’è il netto “no” al metanodotto. I giovani tirano in ballo il presidente sardo Christian Solinas: “Ti aspettiamo. Siamo stanchi delle parole, delle promesse e delle prese di tempo. Vogliamo azioni radicali e immediate per contrastare la crisi climatica”. Adesso bisogna solo attendere e capire se Solinas o qualche suo delegato deciderà di ricevere i ragazzi.