Una mattinata segnata da una macabra scoperta al Poetto, dove un gruppo di turisti tedeschi ha notato il corpo di una donna in mare, all’altezza della Sesta fermata. Sono stati loro ad allertare i bagnanti, che a loro volta hanno chiamato i soccorsi. In pochi minuti sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i militari della Capitaneria e i carabinieri, ma non c’è stato nulla da fare. La motovedetta della Guardia costiera ha recuperato il corpo e lo ha trasportato al porto di Cagliari. In un primo momento si era pensato si trattasse di un uomo, ma solo successivamente si è chiarito che la vittima era un’anziana. Nessuno, però, ha ancora presentato denuncia di scomparsa, e questo rende l’identificazione ancora più complicata.

Nessun documento, nessun indizio utile: solo il corpo privo di vita trovato all’alba da chi stava già popolando la spiaggia. Le forze dell’ordine non escludono nessuna ipotesi. Dall’incidente accidentale, forse un malore mentre faceva il bagno, a scenari più drammatici come un gesto volontario. Non si può nemmeno escludere che si tratti di una donna scomparsa altrove e poi trascinata dalla corrente. Un elemento che alimenta i dubbi è che la donna non indossava un costume da bagno. I carabinieri stanno ora lavorando per risalire all’identità e chiarire le circostanze della tragedia.