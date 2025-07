Sospiro di sollievo solo a metà per i bagnanti cagliaritani: il sindaco ha revocato il divieto di balneazione nel tratto tra il Porto Canale e Capoterra, ma resta il divieto nella zona più frequentata del Poetto, tra l’ex ospedale Marino e l’Ottagono, dove i valori di Escherichia coli superano ancora i limiti consentiti. Come riporta una nota ufficiale del comune, il sindaco Zedda ha firmato oggi l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione nella porzione di costa tra il Porto Canale e il confine con il Comune di Capoterra. Al Poetto, tra l’ex ospedale Marino e l’Ottagono, permane la criticità e quindi anche il divieto. Per il Sindaco, “il problema non dipende dai canali del Molentargius che, come tutti sanno, in corrispondenza dell’ippodromo, tramite l’idrovora aspirano acqua dal mare e non sfociano in mare. Verosimilmente le cause sono legate alle alte temperature di questi giorni, alla mancanza di vento e a possibili scarichi di imbarcazioni. Tutte queste conseguenze hanno contribuito al verificarsi di tali valori di inquinamento, rilevati dall’Arpas. Il Comune di Cagliari ha prontamente recepito le analisi dell’ente adottando le ordinanze, firmate in questi giorni, e sta seguendo l’evolversi della situazione che potrebbe risolversi in tempi brevi in seguito a una variazione climatica”.