Lo hanno colto in flagrante poco dopo la mezzanotte, mentre cedeva dosi di droga a tre acquirenti. I carabinieri di Sestu, impegnati da giorni in un’attività investigativa nata da riscontri su diversi consumatori della zona, sono intervenuti fermando l’uomo sul posto.

Si tratta di un 53enne disoccupato cagliaritano con precedenti, Antonio Cau, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All’interno della sua abitazione in cui viveva con i genitori sono stati trovati diversi grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo smercio, e una significativa somma di denaro contante, ritenuta il provento dell’attività di spaccio.

I tre acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari. L’uomo, invece, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Uta.