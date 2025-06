Un soccorso con un danno sicuramente non voluto. Questa mattina gli operatori del 118 sono intervenuti al Poetto per soccorrere una donna che aveva avuto un malore in spiaggia. Al loro arrivo con l’ambulanza, però, le assi della passeggiata hanno ceduto, creando un’evidente voragine.

Sembrerebbero, per fortuna, non destare preoccupazione le condizioni della signora, che è stata accompagnata in ospedale poco dopo.