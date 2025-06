E’ nato a Cagliari il Team Vannacci “Sardus Pater Babai”. Responsabile del Team è il consigliere comunale di Selargius Colonnello Gennaro Fuoco, medico militare. Il suo vice sarà Roberto Marceddu, ex sindaco di Gairo dove attualmente è consigliere comunale. Questa struttura territoriale ha l’obiettivo di consolidare e promuovere gli 8 valori fondanti dell’associazione “Il Mondo al Contrario”, ispirata dal libro del Generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega per Salvini Premier: Patria, Sicurezza, Sovranità, Identità, Difesa dei confini, Famiglia, Tradizioni, Lavoro. Le iscrizioni al Team “Sardus Pater Babai”sono aperte a tutte le persone che si ritrovano in questi valori, aggregando intorno ad essi energie e forze nuove, per riportare la Sardegna e l’Italia al centro della propria storia e della propria Sovranità per ritrovare ciascuno la propria libertà.