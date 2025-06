Sarroch piange un suo giovane concittadino, Nicolò Spiga, 30 anni: le esequie si sono già svolte in Danimarca, la Santa Messa in sua memoria sarà celebrata giovedì 12 giugno alle ore 18 nel suo paese di origine per permettere a tutti coloro che gli hanno voluto bene di ricordarlo e di pregare per lui. Tanti i messaggi dedicati al giovane papà e marito che il 30 maggio è venuto a mancare improvvisamente. Una notizia che ha destato profondamente la sua famiglia e i suoi amici, tanti i messaggi dedicati a Nicolò. Anche l’Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio ed “esprime profondo cordoglio al Consigliere Mirko Spiga e alla sua famiglia per la scomparsa del caro Nicolò, condividendo con loro questo momento di grande dolore”.