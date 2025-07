Una buona notizia per le lavoratrici e per l’economia locale: la vertenza che aveva coinvolto le dipendenti dei punti vendita Calzedonia e Intimissimi si è conclusa positivamente con la riassunzione delle lavoratrici coinvolte. Dopo due mesi di chiusura e il contestuale licenziamento di 12 dipendenti, i due punti vendita del Centro Commerciale Le Vele riapriranno al pubblico. A darne notizia è Cristiano Ardau, segretario regionale della UilTucs e figura di riferimento nella gestione della trattativa, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: “Abbiamo ottenuto una soluzione concreta e positiva. La tutela delle lavoratrici era la nostra priorità e siamo riusciti a garantire loro la continuità occupazionale senza penalizzazioni. È un esito importante sia dal punto di vista umano che per la salvaguardia dei livelli occupazionali nel territorio. I negozi saranno gestiti direttamente dal marchio, che provvederà al reintegro di tutto il personale”. La vertenza, approdata sul tavolo dell’assessorato del Lavoro era nata in seguito a una riorganizzazione interna che aveva messo a rischio 12 posti di lavoro. Grazie al dialogo costante tra le parti e all’intervento delle rappresentanze sindacali, si è potuto raggiungere un accordo soddisfacente che ha permesso la riassunzione del personale nei punti vendita. “Il caso Calzedonia-Intimissimi dimostra che quando c’è volontà di confronto e responsabilità da parte di tutti – continua Ardau – è possibile trovare soluzioni condivise che mettono al centro le persone e il rispetto dei diritti dei lavoratori. L’esito positivo della vertenza rappresenta anche un segnale di attenzione alle dinamiche occupazionali nel settore del commercio, in un momento storico particolarmente complesso per il lavoro e per la stabilità del comparto retail.