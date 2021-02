Pittalis (Forza Italia) a Radio CASTEDDU: “Draghi? Persona di altissimo profilo, ascolteremo le sue proposte”

L’onorevole Pietro Pittalis di Forza Italia a Radio CASTEDDU: “Il governo Draghi funzionerà? Io ritengo che l’aver affidato l’incarico ad una persona di altissimo profilo, come Draghi, costituisca un fatto nuovo che merita, da parte nostra e di tutto al centrodestra, la dovuta attenzione. Il centrodestra si presenterà come delegazione unitaria per ascoltare le proposte, i programmi del presidente incaricato e penso che verranno sottoposti alla sua attenzione alcune questioni che in questi mesi abbiamo cercato di mettere in evidenza all’ex premier Conte per il bene del paese. Stiamo vivendo una emergenza di enormi proporzioni che suggerisce di fare immediatamente le cose che servono gli italiani”.

Risentite qui l'intervista a Pietro Pittalis del direttore Jacopo Norfo

