Paura a Piscinas, bimbo su un lettino trascinato via da un’onda e salvato dai bagnanti

Paura in spiaggia ad Arbus. Un bambino è stato trascinato via da un’onda e solo l’intervento dei bagnanti presenti ha evitato il peggio. L’episodio, raccontato nella pagina Fecebook Salvamento Arbus Costa Verde Sisb 2020, è accaduto stamattina a Piscinas. Un bimbo di 8 anni a bordo di un gonfiabile, ha rischiato di essere trascinato dal ritirarsi di un’onda sulla battigia e di perdersi tra la schiuma bianca presente sulla fascia antistante il bagnasciuga”, si legge nel post, “l’intervento tempestivo di alcuni bagnanti ha evitato il peggio. Tempestivo è stato pure l’intervento dei bagnini, che anche se da posizione defilata hanno raggiunto “l’allegra” famigliola incoraggiandola ad allontanarsi dalla battigia. Questi cari amici, sono errori che possono costare cari. Per tutta la giornata di oggi e di domani, il nostro consiglio è quello di stare, quanto più possibile lontani dalla linea della battigia”.