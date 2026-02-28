È accaduto durante la notte ai danni dell’associazione Sardegna Solidarity, uno o più ignoti hanno distrutto il finestrino del mezzo. L’amarezza da parte di chi si prodiga per la vita di tutti è tanta e, attraverso un post social, hanno espresso il disappunto per quanto accaduto: “Non so se sia stata la noia, divertimento o altro, ma esistono tanti modi , anche fare del volontariato in ambulanza sarebbe stata la cura per te, ma rompere il vetro della stessa per prendere un libretto e buttarlo via , cosa pensavi di trovare , stai bloccando un mezzo di soccorso che strano destino poteva servirti oppure per qualcuno a te caro!!! NON CI SONO PAROLE !!!”.