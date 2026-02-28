Una serie di furti perpetrati ai danni di diversi istituti scolastici della cittadina, avvenuti in rapida successione tra il 18 e il 25 febbraio scorsi, ha trovato una risposta efficace grazie all’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Villamar. I militari, attraverso un attento monitoraggio del territorio e lo sviluppo di mirati riscontri informativi, sono riusciti a delineare un quadro investigativo che ha portato all’individuazione di gran parte del materiale sottratto.

L’operazione è culminata in una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di un disoccupato trentaseienne già noto alle Forze di Polizia. Nel corso dell’attività, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di oggetti risultati riconducibili ai colpi messi a segno nelle scuole: tra la refurtiva recuperata figurano infatti casse altoparlanti, un diffusore audio, un telefono cellulare, un lettore DVD e perfino una fisarmonica. Il controllo ha permesso inoltre di recuperare un megafono, dieci microfoni con i relativi cavi di collegamento, sistemi wireless per strumenti musicali, alimentatori per mixer, senza considerare una cinquantina di cialde di caffè di vario genere.

Durante le operazioni di ricerca, i carabinieri hanno scoperto all’interno dell’immobile anche circa cinque grammi di marijuana, che dagli accertamenti svolti risulta compatibile con la detenzione per uso personale. Tutto il materiale di provenienza furtiva è stato sottoposto a sequestro penale in attesa di essere restituito agli istituti scolastici dai quali è stato sottratto, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata amministrativamente per le successive analisi qualitative.

L’uomo è stato denunciato e contestualmente segnalato alla Prefettura per la detenzione della droga.