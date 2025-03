Pirri, uomo “insegue” una mamma in pieno giorno che trova rifugio dentro il cancello aperto di una scuola: “Ci sono state altre segnalazioni”. “Un tipo con capello nero, giubbotto blu e pantalone grigio, quasi non si vedeva il volto perché lo aveva abbassato all’interno del giubbotto. Camminava pari passo a me e mi guardava, non era un modo normale da far pensare che fosse uno con buone intenzioni”.

Questo quanto raccontato da Roberta, residente a Pirri, che ha condiviso l’accaduto sui social per avvisare e mettere in guardia altre persone. “Mi sono fermata all’ingresso della scuola, che in quel momento aveva il cancello aperto, aspettando che lui proseguisse e così è stato. Dopo qualche minuto l’ho visto in via Watt, stava correndo”.

Preoccupazione da parte delle altre mamme che hanno inviato la segnalazione anche alle docenti e altre mamme, una di loro spiega che “hanno comunicato che ieri un personaggio che corrisponde alla descrizione pare che fuori dalla scuola abbia fatto cenno ad un bambino di seguirlo. C’era la mamma a pochi passi e si è allontanato subito. Teniamo gli occhi aperti e segnaliamo ai vigili se lo avvistiamo nuovamente”.