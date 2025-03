Arriva la svolta per gli Autovelox, dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la necessità di omologazione dei dispositivi. È di queste ore la notizia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a Bruxelles un decreto attuativo per considerare automaticamente omologati tutti gli autovelox approvati dal 13 agosto 2017 in poi. A comunicarlo è l’Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale.

Come anticipato dal Corriere della Sera, tutti i dispositivi approvati a partire dal 13 agosto 2017 potranno restare in funzione. Per gli altri i produttori avranno 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto per inviare al ministero la documentazione attestante che l’autovelox rispetta i nuovi standard. Quelli più datati che non hanno quindi documentazione tecnica saranno spenti. La casa produttrice dei dispositivi non idonei avrà sei mesi di tempo per presentare domanda al Ministero per l’adeguamento del l’apparecchio. La risposta dovrà essere fornita entro 60 giorni, dopo i quali si saprà se potrà tornare in funzione o meno.

Il decreto dovrebbe essere approvato entro l’estate: l’Unione Europea avrà tempo fino al prossimo 24 giugno per dare l’ok definitivo ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

“Finalmente si farà chiarezza, e finiranno i sistematici ricorsi che hanno criminalizzato ì misuratori di velocità e hanno fatto annullare le sanzioni per le velocità oltre i limiti, anche le velocità tra le più elevate – le parole del presidente dell’Asaps, Giordano Biserni – . In troppi incidenti la velocità è stata causa di morti e feriti. Auspichiamo che torni una ‘pace’ tra gli automobilisti e chi controlla il rispetto delle regole”.