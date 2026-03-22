Pirri, trova un portafoglio e lo restuisce direttamente al proprietario: “Le persone gentili e oneste esistono e io ne ho incontrato una venerdi. Quando gli ho chiesto come potessi sdebitarmi mi ha detto che non voleva niente, ma se potevo avrei potuto donare il sangue all’Avis”.

Un messaggio pieno di speranza quello di una donna che scrive: “Venerdi 20 marzo ha trovato per terra a Pirri il mio portafoglio con dentro la carta di credito mia e di mia madre e 800 euro appena prelevati. Mi ha cercato direttamente a casa poiché l’indirizzo era scritto sui miei documenti e non ha voluto niente in cambio”.

Una sola richiesta, donare il sangue.

“Quindi vorrei diffondere questo messaggio, andate tutti all’Avis a donare il vostro sangue. A Cagliari è in via Talete 8, ma ci sono anche le autoemoteche. Grazie davvero Massimo per il tuo gesto nei miei confronti e per il tuo buon cuore. Non finirò mai di ringraziarti. Ti auguro ogni bene. Francesca”.