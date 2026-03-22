Ancora un’aggressione nella centralissima via Roma a Cagliari.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, un algerino di 25 anni è stato arrestato ieri dalla polizia dopo aver aggredito una ragazzina di 11 anni nel tentativo di portarle via il telefono cellulare. La giovanissima è caduta a terra e ha riportato lievi ferite. Alcuni testimoni presenti sul posto, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato le forze dell’ordine. Subito è partita la caccia al rapinatore che si è conclusa con l’arresto di Louay Benrabah. Il 25enne si stava allontanando verso piazza Matteotti quando è stato riconosciuto e bloccato dalla polizia.