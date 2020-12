Pirri, rivolta al mercato: “Corsie vuote per gli ingressi contati, nei market nessuna regola: siamo in ginocchio”

È un grido di dolore moltiplicato per venti, il numero dei boxisti del mercato pirrese di Is Bingias, quello che si leva in un sabato pre natalizio dove, da festeggiare, sembra esserci ben poco. Nella pagina Facebook del mercato ci sono due foto e un testo che lasciano davvero poco spazio all’interpretazione. Nel mirino finiscono le regole, del Comune, legate al contingentamento degli accessi il venerdì e, appunto, il sabato. “Per noi è una ennesima ingiustizia”, tuona Manuela Podda, macellaia 54enne e portavoce di tutti i venditori del mercato. Questa é la situazione in cui ci ritroviamo di sabato. Contingentamento per massimo 40 persone, corsie vuote e fila sotto la pioggia per i nostri clienti che coraggiosamente attendono il loro turno, mentre nei market nessuna regola.

“Nel frattempo abbiamo nel cassetto l’affitto da pagare, la luce, le tasse, le tredicesime per i dipendenti. Chi di dovere si attivi per cambiare questa situazione che ci sta mettendo in ginocchio”.