Bar chiusi ad Arbus per l’emergenza covid, parte la raccolta fondi CaffèSOSpeso

Bar chiusi ad Arbus a causa dell’alto numero di persone positive al Covid-19: parte la solidarietà dei cittadini con la raccolta fondi CaffèSOSpeso – Arbus. Una iniziativa per aiutare le attività commerciali, la raccolta fondi, infatti, sarà devoluta a tutte le attività commerciali arburesi che subiscono restrizioni date da ordinanze e Dpcm sino al 3 gennaio 2021 a causa dell’emergenza Covid-19.

L’iniziativa è promossa da Claudia Concas in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso – Fratellanza Operaria di Arbus che mette a disposizione il proprio conto corrente e la propria struttura associativa. In pochi giorni sono stati già raccolti più di mille euro, le donazioni arrivano anche da Milano, Roma e Cagliari: “Arbus è grata per tutto l’affetto che state riservando alla comunità”.

Una situazione preoccupante quella che vive il paese da diverse settimane: l’ultimo bollettino comunica 130 persone positive al virus Sars-Cov-2 di cui 10 ricoverate in ospedale. I giorni scorsi il sindaco Andrea Concas ha firmato un’ordinanza restrittiva che impone, tra l’altro, anche la chiusura delle attività che somministrano alimenti e bevande. Una scelta sofferta ma necessaria per arginare la diffusione del coronavirus. Tutti possono aderire con una donazione minima di 5 euro: “diamo un contributo per sostenere chi tiene sempre vivo il nostro paese. E’ un piccolo gesto di aiuto utile a rafforzare il tessuto sociale ed economico della nostra comunità”.