Abitiamo il Riciclo, consegna gratuita indumenti usati: prosegue il servizio a Cagliari e Decimo

L’abbigliamento (in buone condizioni) è disinfettato, lavato e stirato. È possibile fissare un appuntamento telefonico per il ritiro a Decimomannu o per la consegna a domicilio nella zona di Cagliari. La Pandemia non ferma il progetto Abitiamo il riciclo. Nonostante la sede Acli di Decimomannu sia chiusa al pubblico, rimane attivo il servizio di distribuzione di abbigliamento a chiunque ne avesse bisogno.

Tutti gli indumenti generosamente donati dalle famiglie in questi mesi sono stati disinfettati, lavati e stirati e preparati per essere distribuiti.

Chiamando al numero 3483822827 e indicando tipologia e taglia dei capi desiderati, i volontari Acli prepareranno una busta da consegnare al cancello d’ingresso della sede in via Aldo Moro (lato CAF) in tutta sicurezza e nel giorno concordato. Per coloro che non avessero la possibilità di arrivare fino a Decimo, è possibile prenotare la consegna a Cagliari tramite il nostro pullmino.