Pirri in piazza contro Truzzu: “Qui solo traffico e degrado: la municipalità è abbandonata”

Un centinaio di cittadini in piazza a Pirri per la manifestazione del centrosinistra contro il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. I residenti hanno espresso tutto il loro malcontento stamattina al parco dell’Ex Vetreria. Tante le denunce: le buche stradali, le condizioni di marciapiedi e del cimitero, la scarsa pulizia, i mancati lavori del dissesto idrogeologico e le palestre chiuse.

“Oggi con tanti cittadini di Pirri, la Municipalità e tutto il centrosinistra, per discutere dei problemi dopo 4 anni di legislatura del centro destra”, ha scritto nella propria pagina Facebook, Fabrizio Marcello, consigliere Pd, “Pirri e Cagliari hanno bisogno di voltare pagina”.

Dopo aver rispedito al mittente con parere negativo il bilancio comunale, la maggioranza di centrosinistra del Consiglio di Municipalità di Pirri ha lanciato un appello alla cittadinanza per chiedere in coro all’amministrazione centrale: “Dove sono i lavori annunciati e tanto attesi sul territorio Pirrese?

Ad oggi i disagi che vive la nostra comunità sono tanti.

Siamo una città dentro la città, con una popolazione di quasi 30mila abitanti, con precise specificità, che aspetta da anni interventi già finanziati e mai iniziati: l’ampliamento del cimitero, il palazzetto di Via degli Stendardi e gli impianti sportivi, gli interventi contro il dissesto idrogeologico, soluzioni contro il traffico intenso con la tanto attesa realizzazione di Via Verga, i servizi decentrati, la riqualificazione della sede della Municipalità e l’ex Municipio storico per riaccogliere la Polizia Municipale, l’ex Vetreria chiusa da anni e la guardia medica spostata dal territorio fino a data ignota. Sono tanti i temi prioritari sui quali i Pirresi attendono risposte.