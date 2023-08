Pirri, gomme delle auto squarciate in piazza delle Aquile

È accaduto ancora, sabato notte precisamente, e per la quarta volta: i proprietari dei mezzi si sono accorti solo al risveglio dell’accaduto, stremati dalla situazione di non poter contare di utilizzare la propria automobile poiché danneggiata da chi, al calar del sole, anziché dormire si diletta ad aprire in due le ruote delle macchine. “Continuano a squarciare gomme di auto a Pirri piazza delle Aquile” segnala una cittadina. Non esistono motivi che giustificano gesti del genere, sembrerebbe che possa trattarsi anche di una “lotta” per i parcheggi, sempre carenti nella zona. Un invito, insomma, a posizionare i mezzi altrove. Ciò che chiedono gli abitanti è più sicurezza e vigilanza in maniera tale che certi episodi non si verifichino più.