Pirri, gli incendiari colpiscono ancora: auto in fiamme in via Riva Villasanta e furti in via Legnano. Emblematica la foto delle due vetture rosse date alle fiamme nel cuore di Pirri: i teppisti stanno colpendo senza tregua, e una donna ha denunciato sui social la sua auto svaligiata in via Legnano. Sul gruppo Fb “La voce di Pirri”, ormai megafono della zona, fioccano le proteste per la mancanza di controlli, anche se va sottolineato che di recente anche a causa di questi episodi sono stati assunti nuovi vigili proprio a Pirri. Ma gli episodi gravi non si fermano, come dimostra quanto accaduto questa notte.