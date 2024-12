Si è conclusa con un’assoluzione la brutta vicenda che ha visto coinvolto l’ex inviato oristanese di Striscia Cristian Cocco, accusato dall’operatore di riprese Antonio Aversano di aver chiesto più di 60 mila euro. Oggi per Cocco la svolta con l’assoluzione da parte del Pm Silvia Palmas, dopo un’iniziale richiesta da parte dell’accusa di una condanna a 3 anni e 4 mesi. Una triste storia che si è conclusa in modo positivo per l’ex inviato del tg satirico Mediaset ma che non cancella un lungo periodo di sofferenza e problemi seri privati e professionali.