Adiconsum Sardegna lancia oggi l’allarme circa una nuova truffa telefonica che si sta diffondendo anche in regione. Si tratta di messaggi inviati attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp, provenienti da numeri esteri con prefissi +91 (India) e +92 (Pakistan).

“«Ciao, hai un minuto?», «Mi dispiace disturbarti», «Posso avere un po’ del tuo tempo?» sono alcuni dei messaggi che nelle ultime settimane i cittadini sardi stanno ricevendo sui propri cellulari – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Frasi “amichevoli” che cercano di attirare l’attenzione della vittima allo scopo di avviare una conversazione, con un unico fine: quello di realizzare una truffa attraverso finte offerte di lavoro, investimenti in criptovalute o le cosiddette “truffe romantiche”. Secondo gli esperti dietro tali raggiri vi sarebbero organizzazioni criminali internazionali che operano da Paesi come Nigeria e Costa d’Avorio”.

“E’ bene non cadere in trappola e difendersi dai cybercriminali innanzitutto ignorando e bloccando i messaggi sospetti; mai aprire link inviati tramite messaggio da sconosciuti, mai fornire informazioni personali e bancarie tramite WhatsApp, mai inviare denaro o effettuare pagamenti a persone che non conosciamo personalmente – ricorda Vargiu – Infine, nel caso in cui si sia vittima di truffa, è bene presentare formale denuncia alla Polizia Postale”.