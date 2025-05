Pirri, genitori in rivolta: “Fermiamo la chiusura di via Filzi”: una raccolta firme per chiedere che l’accesso ai mezzi venga consentito, “ottimo l’obbiettivo ma crea troppi disagi”. Off limits alle macchine per consentire una maggiore sicurezza agli studenti, ma la novità ha destato non poche preoccupazioni anche tra i residenti della zona. “Siamo cittadini, genitori, residenti e lavoratori del quartiere di Pirri e di tutta Cagliari, preoccupati per la chiusura sperimentale al traffico di via Fabio Filzi, nel tratto tra via Montecassino e via Santa Maria Chiara, disposta dal Comune con l’Ordinanza Dirigenziale n. 1150 del 13 maggio 2025.

Pur comprendendo l’obiettivo di migliorare la sicurezza davanti alle scuole, questa misura: peggiora drasticamente la viabilità locale,

causa disagi a residenti, lavoratori, trasporti pubblici e mezzi di emergenza, è stata adottata senza consultare i cittadini, non tiene conto di soluzioni alternative meno impattanti, come la chiusura temporanea in orari mirati, segnaletica o presenza di personale addetto alla sicurezza”.

Una richiesta dunque all’Amministrazione Comunale, ossia quella di: “Sospendere l’efficacia dell’ordinanza n. 1150/2025; Avviare un confronto con la cittadinanza e i genitori degli alunni; Rivedere il provvedimento in modo partecipato, per trovare soluzioni che tutelino sia la sicurezza scolastica che la mobilità locale”.