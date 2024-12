Pirri e Villanovatulo in lutto: addio a Letizia Puddu, è morta oggi la nonnina che aveva 102 anni.

Mamma di 8 figli, nonna di 13 nipoti e bisnonna di 8 pronipoti. Ha vissuto a Pirri, ma a 99 anni ha chiesto di tornare nel suo paese di origine, quello che si affaccia sul Flumendosa e profuma di natura, quella verde degli alberi e della vegetazione che caratterizza il luogo. Sposata con un ferroviere e oramai vedova, la sua vita era la famiglia. Mamma di 6 femmine e 2 maschi aveva espresso il desiderio di finire i suoi anni nel luogo in cui è nata, Villanovatulo: esprimeva sempre un profondo riconoscimento per essere sopravvissuta anche a quei tristi eventi che hanno caratterizzato gli anni della seconda guerra mondiale che ben ricordava e raccontava sempre. “Oggi abbiamo tutto, quando io ero piccola totu custu no ci fiada” sono le parole con le quali sintetizzava il periodo difficile del conflitto.

Si è spenta così Letizia, giovedì nella parrocchia di San Gregorio Magno a Pirri si svolgerà il funerale, alle 15,30, l’utimo saluto.

Tante le persone che, appresa la notizia, si recano ad abbracciare i familiari, gli ultimi giorni di Letizia sono stati di vera agonia, una grande sofferenza, ma le braccia dei suoi cari non l’hanno mai abbandonata e tanto meno mai dimenticheranno i suoi insegnamenti.