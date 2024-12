L’ennesima tragica morte sul lavoro, questa volta sull’autostrada A1, fra Cassino e Pontecorvo. Un operaio, dipendente di una ditta esterna campana, è stato travolto e ucciso da un tir mentre stava allestendo un cantiere insieme ad altri colleghi. Inutile, purtroppo, l’intervento del 118, l’uomo è morto sul colpo. Illeso, invece, il conducente del tir, che sarà sottoposto ai test di di rito per alcol e droga. La polizia stradale sta attualmente indagando per ricostruire la dinamica del drammatico incidente e molto probabilmente sarà aperta un’inchiesta per omicidio stradale.