Pirri, cercano di rubare all’Hobby Bar ma si devono “accontentare” di soldi e cibo del distributore esterno

Prima hanno cercato di forzare la serranda, ma non si sono riusciti. Allora, per non andarsene a mani vuote, hanno forzato il distributore delle bevande e del cibo “attaccato” all’esterno dell’Hobby Bar di via Italia a Pirri. I malviventi hanno agito nel cuore della notte, il titolare ha dato l’allarme solo all’alba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le indagini sono in corso. Dalle primissime informazioni disponibili, i ladri hanno rubato sia soldi sia alcune bevande.