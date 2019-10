Cagliari, “ruba” 18mila euro dal conto del palazzo: amministratore di condominio denunciato

In tre anni ha prelevato diciottomila euro dal conto corrente del condominio che aveva in gestione, segnando spese non documentate. Un amministratore di Cagliari è stato denunciato per appropriazione indebita dalla Guardia di Finanza di Cagliari. I finanzieri sono arrivati a scoprire il “buco” economico dopo lunghe indagini, tra analisi dettagliate dei documenti e del rendiconto del condominio. L’amministratore di condominio è stato denunciato alla procura della Repubblica per il reato di appropriazione indebita.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle rientra nell’ambito del complesso delle misure di contrasto ai comportamenti illeciti in genere, con particolare riferimento a quelli posti in essere nei confronti di cittadini ignari che ripongono la fiducia nei confronti di terzi per tutelare i propri interessi, nonché a tutelare la credibilità dei professionisti onesti.