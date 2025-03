La polizia di Cagliari ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 36 anni per rapina aggravata.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a Pirri, dopo la richiesta di aiuto giunta di una cittadina che ha denunciato uno scippo appena commesso in danno di un’anziana.

Raggiunta la vittima, visibilmente scossa per l’accaduto, gli agenti hanno acquisito elementi utili per risalire all’identità dell’autore.

La vittima ha raccontato che poco prima, dopo essere uscita da una tabaccheria in via Toti, era stata avvicinata da un uomo che, dopo averle bloccato le braccia, le ha strappato il portafoglio che teneva in mano per poi darsi alla fuga. Poco prima dell’arrivo della Polizia una passante ha raccolto il portafoglio abbandonato e lo ha riconsegnato alla vittima che ha constatato l’ammanco di 200 euro.

Gli operatori, quindi, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza della tabaccheria, hanno riconosciuto l’autore, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, e lo hanno raggiunto nei pressi della sua abitazione.

Il 36enne è stato accompagnato in Questura in stato di arresto.