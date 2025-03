Sestu, furto con scasso durante la notte, tre malviventi armati di due spranghe in ferro hanno forzato la porta di una pizzeria: cassa e una bottiglia di vino la refurtiva. Sono poi scappati.

Danni ingenti e la percezione della sicurezza che viene sempre meno in paese: durante la notte, verso l’una del mattino, tre individui con il volto coperto hanno scassinato la porta d’ingresso di una pizzeria situata in corso Italia. Con due spranghe hanno forzato la porta in un minuto, sono andati a colpo sicuro prelevando da sotto il bancone la cassa, mentre un complice ha rubato una bottiglia introducendosi all’interno del locale. Sono saliti poi a bordo di una vettura nera e si sono dileguati. L’antifurto è subito scattato, ma ciò non ha assolutamente intimorito i ladri che sono stati anche ripresi dal sistema di videosorveglianza.