Sembra quasi un ricordo il bagno di folla e di sole del primo maggio che dopo Sant’Efisio ha preso d’assalto il Poetto: oggi il Santo rientrerà a casa ma con un clima decisamente diverso. Il caldo? È rimandato. Un sospiro di sollievo per chi non è ancora pronto a dover fare i conti con afa e temperature da bollino rosso, un inconveniente non gradito, invece, per gli amanti della bella stagione.

Le anomalie di una stagione che va via per lasciar spazio a quella estiva rientrano bene nella normalità: siamo solo ai primi giorni di maggio, insomma un pò di instabilità è pressoché scontata. Nessun dramma allora, sarà tutto rimandato ai prossimi giorni: la perturbazione che sta interessando la Sardegna, per gli esperti, infatti, avrà infatti le ore contate.